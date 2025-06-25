https://1prime.ru/20250625/sovkomflot-858868392.html
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:20+0300
2025-06-25T06:20+0300
2025-06-25T06:20+0300
энергетика
россия
экономика
совкомфлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858868392.jpg?1750821607
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов.
В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совкомфлот
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Совкомфлот
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов
Тонковидов: "Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов.
В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.