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"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов

"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T06:20+0300

2025-06-25T06:20+0300

2025-06-25T06:20+0300

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совкомфлот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов. В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн. Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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