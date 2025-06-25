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"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов - 25.06.2025, ПРАЙМ
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"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T06:20+0300
2025-06-25T06:20+0300
энергетика
россия
экономика
совкомфлот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов. В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн. Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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россия, совкомфлот
Энергетика, РОССИЯ, Экономика, Совкомфлот
06:20 25.06.2025
 
"Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов

Тонковидов: "Совкомфлот" в 2023 году перевез 1,8 миллиона тонн углеводородов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Транзитные перевозки "Совкомфлота" через Северный морской путь (СМП) в прошлом году составили 1,8 миллиона тонн углеводородов, рассказал глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Совкомфлот" является национальным лидером морской транспортировки энергоносителей, и в своей бизнес-модели компания сформировала именно эту компетенцию. В прошлом году флот сделал 35 транзитных рейсов по СМП и перевез порядка 1,8 миллиона тонн углеводородов", — сказал Тонковидов.
В марте гендиректор "Совкомфлота" сообщал, что в текущем году компания планирует сохранить общий объем перевозок нефти и нефтепродуктов на уровне 2024 года - 63 миллиона тонн.
Группа компаний "Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯСовкомфлот
 
 
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