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"Совкомфлот" ожидает сохранения объемов транзита углеводородов по СМП

"Совкомфлот" ожидает сохранения объемов транзита углеводородов по СМП - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Совкомфлот" ожидает сохранения объемов транзита углеводородов по СМП

"Совкомфлот" в текущем году ожидает сохранения объемов транзитных перевозок углеводородов по Северному морскому пути (СМП) на уровне 2024 года, рассказал в... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T08:24+0300

2025-06-25T08:24+0300

2025-06-25T08:24+0300

экономика

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совкомфлот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. "Совкомфлот" в текущем году ожидает сохранения объемов транзитных перевозок углеводородов по Северному морскому пути (СМП) на уровне 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в рамках ПМЭФ. "Если говорить о текущем годе, исходя из той грузовой программы, которую я вижу на сегодня, думаю, что цифры, наверное, будут похожи на прошлогодние, в том числе и по объему", — сказал Тонковидов, отвечая на вопрос о прогнозе по перевозке углеводородов по СМП. Он отметил, что в конечном итоге транзит по СМП будет зависеть от намерений грузоотправителей, которые являются крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями. По итогам 2024 года объем транзитных перевозок "Совкомфлота" через СМП составил 1,8 миллиона тонн углеводородов. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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россия, совкомфлот