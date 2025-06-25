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"Совкомфлот" ожидает получить два судна от верфи "Звезда"

"Совкомфлот" ожидает получить два судна от верфи "Звезда" - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Совкомфлот" ожидает получить два судна от верфи "Звезда"

Компания "Совкомфлот" ожидает получить от верфи "Звезда" два головных судна - продуктовоз и арктический газовоз - во второй половине текущего года, рассказал в... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:21+0300

2025-06-25T09:21+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - ПРАЙМ. Компания "Совкомфлот" ожидает получить от верфи "Звезда" два головных судна - продуктовоз и арктический газовоз - во второй половине текущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в рамках ПМЭФ. "Сейчас головные суда обеих серий находятся на этапе ходовых испытаний. Продуктовоз 17 июня покинул верфь и находится на первых ходовых испытаниях, а газовоз начинает третий этап ходовых испытаний в конце июня. В зависимости от результатов испытаний будет определено, когда оба этих судна будут приняты в эксплуатацию. Существует высокая вероятность, что это случится во втором полугодии этого года", — сказал Тонковидов. Он добавил, что "Совкомфлот" сделал два крупных заказа на судостроительной верфи "Звезда". Это серия из трех продуктовозов на сжиженном природном газе и 15 арктических газовозов нового поколения для навигации в восточном секторе Северного морского пути и перевозки в основном сжиженного природного газа. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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бизнес, россия, совкомфлот