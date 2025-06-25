https://1prime.ru/20250625/ssha-858877636.html

WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия

WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия - 25.06.2025, ПРАЙМ

WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия

Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:40+0300

2025-06-25T10:40+0300

2025-06-25T10:40+0300

политика

общество

иран

сша

израиль

washington post

https://cdnn.1prime.ru/img/76226/33/762263313_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_cc3599733f5e0685288ec85db893c414.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если Иран нарушит перемирие, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "В рамках соглашения правительство США также предложило Израилю "негласную договоренность" о том, что у него будет свобода действий для ответа на нарушение Ираном соглашения", - говорится в материале газеты. По данным издания, заявлению Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном предшествовала "пара продолжительных телефонных разговоров" - между госсекретарем США Марко Рубио и израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, а затем между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

https://1prime.ru/20250625/rubio-858877115.html

иран

сша

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иран, сша, израиль, washington post