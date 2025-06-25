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WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия
WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия - 25.06.2025, ПРАЙМ
WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия
Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T10:40+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если Иран нарушит перемирие, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник. "В рамках соглашения правительство США также предложило Израилю "негласную договоренность" о том, что у него будет свобода действий для ответа на нарушение Ираном соглашения", - говорится в материале газеты. По данным издания, заявлению Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном предшествовала "пара продолжительных телефонных разговоров" - между госсекретарем США Марко Рубио и израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, а затем между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
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общество , иран, сша, израиль, washington post
Политика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Washington Post
WP: США дали Израилю свободу действий в случае нарушения Ираном перемирия
WP: США дали Тель-Авиву свободу действий в случае нарушения перемирия с Ираном
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Власти США в рамках соглашения о перемирии между Израилем и Ираном дали понять израильским властям, что у Тель-Авива будет "свобода действий" в случае, если Иран нарушит перемирие, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник.
"В рамках соглашения правительство США также предложило Израилю "негласную договоренность" о том, что у него будет свобода действий для ответа на нарушение Ираном соглашения", - говорится в материале газеты.
По данным издания, заявлению Трампа о заключении перемирия между Израилем и Ираном предшествовала "пара продолжительных телефонных разговоров" - между госсекретарем США Марко Рубио и израильским министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, а затем между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Рубио опроверг сообщения, что США лишь замедлили ядерную программу Ирана