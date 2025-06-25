Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/ssha-858899313.html
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - 25.06.2025, ПРАЙМ
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:15+0300
2025-06-25T16:15+0300
экономика
общество
сша
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_1189eb9b51e88eaf3bd04f0b5340a6c6.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает газета Politico со ссылкой на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего. "США больше не будут вносить свой вклад в GAVI ... до тех пор, пока глобальная организация "вновь не завоюет доверие общественности", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Кеннеди-младший обвинил GAVI в пренебрежении безопасностью вакцин и даче сомнительных рекомендаций в отношении вакцин против коронавируса.
https://1prime.ru/20250625/vens-858891417.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77549/21/775492156_293:0:1500:905_1920x0_80_0_0_4256c89510a994962b3c439b92905fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, politico
Экономика, Общество , США, Politico
16:15 25.06.2025
 
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

Politico: США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

© fotolia.com / eabff%Флаг США
%Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / eabff
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает газета Politico со ссылкой на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего.
"США больше не будут вносить свой вклад в GAVI ... до тех пор, пока глобальная организация "вновь не завоюет доверие общественности", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Кеннеди-младший обвинил GAVI в пренебрежении безопасностью вакцин и даче сомнительных рекомендаций в отношении вакцин против коронавируса.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления
14:06
 
ЭкономикаОбществоСШАPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала