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США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - 25.06.2025, ПРАЙМ
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:15+0300
2025-06-25T16:15+0300
2025-06-25T16:15+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает газета Politico со ссылкой на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего. "США больше не будут вносить свой вклад в GAVI ... до тех пор, пока глобальная организация "вновь не завоюет доверие общественности", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Кеннеди-младший обвинил GAVI в пренебрежении безопасностью вакцин и даче сомнительных рекомендаций в отношении вакцин против коронавируса.
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общество , сша, politico
Экономика, Общество , США, Politico
США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
Politico: США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает газета Politico со ссылкой на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего.
"США больше не будут вносить свой вклад в GAVI ... до тех пор, пока глобальная организация "вновь не завоюет доверие общественности", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, Кеннеди-младший обвинил GAVI в пренебрежении безопасностью вакцин и даче сомнительных рекомендаций в отношении вакцин против коронавируса.
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