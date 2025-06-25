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США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации - 25.06.2025, ПРАЙМ

США не будут вносить вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации

США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T16:15+0300

2025-06-25T16:15+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. США больше не будут вносить свой вклад в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) пока организация "не восстановит доверие общественности", сообщает газета Politico со ссылкой на главу минздрава США Роберта Кеннеди-младшего. "США больше не будут вносить свой вклад в GAVI ... до тех пор, пока глобальная организация "вновь не завоюет доверие общественности", - говорится в публикации. Как отмечает издание, Кеннеди-младший обвинил GAVI в пренебрежении безопасностью вакцин и даче сомнительных рекомендаций в отношении вакцин против коронавируса.

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общество , сша, politico