https://1prime.ru/20250625/sudno-858866559.html
В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas
В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas
Горевшее почти три недели грузовое судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане, сообщает газета New York Post со ссылкой... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T03:03+0300
2025-06-25T03:03+0300
2025-06-25T03:03+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
москва
аляска
new york post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858866559.jpg?1750809811
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Горевшее почти три недели грузовое судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане, сообщает газета New York Post со ссылкой на поступившее в ее распоряжение заявление управляющей компании судна Zodiac Maritime.
Подразделение Береговой охраны США на Аляске 3 июня получило сообщение о начавшемся на грузовом судне Morning Midas пожаре. В тот момент на борту находились 22 человека, о пострадавших среди них не сообщалось. Позднее экипаж судна был эвакуирован. По данным управляющей компании судна Zodiac Maritime, на борту находятся около 3 тысяч автомобилей, в том числе порядка 800 электрокаров.
"Судно, перевозившее на борту тысячи автомобилей, затонуло в Тихом океане в понедельник, через несколько недель после того, как на палубе, где находились электромобили, вспыхнул пожар, что вызвало опасения в отрасли по поводу транспортировки легковоспламеняющихся аккумуляторов", - говорится в сообщении.
Как пишет газета со ссылкой на компанию, конструкция судна была ослаблена пожаром и непогодой, оно затонуло в международных водах на глубине около 4,8 тысячи метров. Отмечается, что компания сотрудничает с Береговой охраной США. Кроме того, согласно New York Post, полиция попросила жителей держаться подальше от груд расплавленного металла, поскольку при возгорании аккумуляторы могут выделять токсичные пары, такие как фторид водорода.
"В качестве меры предосторожности два спасательных буксира с оборудованием для контроля загрязнения остаются на месте, чтобы отслеживать любые признаки загрязнения или мусора. Их экипажи в безопасности... В качестве дополнительной меры предосторожности к месту также направляется специализированное судно, занимающееся очисткой от загрязнений", - говорится в заявлении Zodiac Maritime, поступившем в распоряжение издания.
По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, грузовое судно Morning Midas служило для перевозки транспортных средств. Под флагом Либерии оно вышло 26 мая из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.
сша
москва
аляска
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, москва, аляска, new york post
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Аляска, New York Post
В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно Morning Midas
N P: горевшее три недели судно Morning Midas затонуло в Тихом океане
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Горевшее почти три недели грузовое судно Morning Midas с тремя тысячами автомобилей на борту затонуло в Тихом океане, сообщает газета New York Post со ссылкой на поступившее в ее распоряжение заявление управляющей компании судна Zodiac Maritime.
Подразделение Береговой охраны США на Аляске 3 июня получило сообщение о начавшемся на грузовом судне Morning Midas пожаре. В тот момент на борту находились 22 человека, о пострадавших среди них не сообщалось. Позднее экипаж судна был эвакуирован. По данным управляющей компании судна Zodiac Maritime, на борту находятся около 3 тысяч автомобилей, в том числе порядка 800 электрокаров.
"Судно, перевозившее на борту тысячи автомобилей, затонуло в Тихом океане в понедельник, через несколько недель после того, как на палубе, где находились электромобили, вспыхнул пожар, что вызвало опасения в отрасли по поводу транспортировки легковоспламеняющихся аккумуляторов", - говорится в сообщении.
Как пишет газета со ссылкой на компанию, конструкция судна была ослаблена пожаром и непогодой, оно затонуло в международных водах на глубине около 4,8 тысячи метров. Отмечается, что компания сотрудничает с Береговой охраной США. Кроме того, согласно New York Post, полиция попросила жителей держаться подальше от груд расплавленного металла, поскольку при возгорании аккумуляторы могут выделять токсичные пары, такие как фторид водорода.
"В качестве меры предосторожности два спасательных буксира с оборудованием для контроля загрязнения остаются на месте, чтобы отслеживать любые признаки загрязнения или мусора. Их экипажи в безопасности... В качестве дополнительной меры предосторожности к месту также направляется специализированное судно, занимающееся очисткой от загрязнений", - говорится в заявлении Zodiac Maritime, поступившем в распоряжение издания.
По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, грузовое судно Morning Midas служило для перевозки транспортных средств. Под флагом Либерии оно вышло 26 мая из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.