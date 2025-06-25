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Тонковидов рассказал, как увеличить грузооборот Севморпути
Тонковидов рассказал, как увеличить грузооборот Севморпути - 25.06.2025, ПРАЙМ
Тонковидов рассказал, как увеличить грузооборот Севморпути
C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Увеличение транспортного флота и количества грузов необходимо для наращивания грузооборота Северного морского пути (СМП),... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T07:29+0300
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Увеличение транспортного флота и количества грузов необходимо для наращивания грузооборота Северного морского пути (СМП), рассказал в интервью РИА Новости глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в рамках ПМЭФ.
"Чтобы увеличить грузооборот в акватории СМП, нужно большее количество транспортного флота и больший объем грузов, которые предназначены для перевозки. Также необходимо принятие грузовладельцами решений по ускорению запуска новых проектов, которые эти грузы будут генерировать, если мы говорим о грузах, которые зарождаются в акватории СМП", — сказал он.
Тонковидов отметил, что в случае с перевозками транзитных грузов на рост повлияют качество и подготовка всей транспортной системы СМП. Этим в настоящее время занимается оператор морской трассы, госкорпорация "Росатом".
В конце марта президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", заявил, что грузопоток по Северному морскому пути за 10 лет вырос почти до 38 миллионов тонн в 2024 году и уже в 5 раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году он может достичь 100 миллионов тонн.
Развитие Северного морского пути является одной из приоритетных задач государства - об этом неоднократно заявляли Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. СМП является кратчайшей водной магистралью, связывающей европейскую и восточную части России. Акватория северной магистрали пролегает к северному побережью России и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону РФ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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бизнес, россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, совкомфлот, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Совкомфлот, Росатом
Тонковидов рассказал, как увеличить грузооборот Севморпути
Тонковидов: для увеличения грузооборота Севморпути нужно увеличить транспортный флот
C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Увеличение транспортного флота и количества грузов необходимо для наращивания грузооборота Северного морского пути (СМП), рассказал в интервью РИА Новости глава "Совкомфлота" Игорь Тонковидов в рамках ПМЭФ.
"Чтобы увеличить грузооборот в акватории СМП, нужно большее количество транспортного флота и больший объем грузов, которые предназначены для перевозки. Также необходимо принятие грузовладельцами решений по ускорению запуска новых проектов, которые эти грузы будут генерировать, если мы говорим о грузах, которые зарождаются в акватории СМП", — сказал он.
Тонковидов отметил, что в случае с перевозками транзитных грузов на рост повлияют качество и подготовка всей транспортной системы СМП. Этим в настоящее время занимается оператор морской трассы, госкорпорация "Росатом".
В конце марта президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", заявил, что грузопоток по Северному морскому пути за 10 лет вырос почти до 38 миллионов тонн в 2024 году и уже в 5 раз больше рекорда времен СССР, а уже к 2030 году он может достичь 100 миллионов тонн.
Развитие Северного морского пути является одной из приоритетных задач государства - об этом неоднократно заявляли Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. СМП является кратчайшей водной магистралью, связывающей европейскую и восточную части России. Акватория северной магистрали пролегает к северному побережью России и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону РФ.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.