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В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии
Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:01+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, заявил глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. "Нам принципиально важно обеспечить принятие законопроекта, и внесение в него изменений, в соответствии с поручениями президента, в срок до конца текущей сессии", - сказал он на заседании комитета. Ранее Харитонов отмечал, что в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров". Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал кабмин и парламент страны ускорить работу над документом.
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Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Госдума
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии
Депутат Харитонов: законопроект о международных ТОР должен быть принят до конца сессии
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, заявил глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
"Нам принципиально важно обеспечить принятие законопроекта, и внесение в него изменений, в соответствии с поручениями президента, в срок до конца текущей сессии", - сказал он на заседании комитета.
Ранее Харитонов отмечал, что в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров".
Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал кабмин и парламент страны ускорить работу над документом.
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