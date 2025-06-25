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В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии

В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии - 25.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии

Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:01+0300

2025-06-25T11:01+0300

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экономика

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владимир путин

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, заявил глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. "Нам принципиально важно обеспечить принятие законопроекта, и внесение в него изменений, в соответствии с поручениями президента, в срок до конца текущей сессии", - сказал он на заседании комитета. Ранее Харитонов отмечал, что в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров". Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал кабмин и парламент страны ускорить работу над документом.

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россия, дальний восток, арктика, владимир путин, госдума