Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/tor--858878290.html
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии - 25.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии
Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:01+0300
2025-06-25T11:01+0300
экономика
россия
дальний восток
арктика
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, заявил глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. "Нам принципиально важно обеспечить принятие законопроекта, и внесение в него изменений, в соответствии с поручениями президента, в срок до конца текущей сессии", - сказал он на заседании комитета. Ранее Харитонов отмечал, что в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров". Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал кабмин и парламент страны ускорить работу над документом.
https://1prime.ru/20250314/magadan-855797773.html
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, арктика, владимир путин, госдума
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владимир Путин, Госдума
11:01 25.06.2025
 
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии

Депутат Харитонов: законопроект о международных ТОР должен быть принят до конца сессии

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных территорий опережающего развития (ТОР), должен быть принят до конца текущей сессии Госдумы, заявил глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
"Нам принципиально важно обеспечить принятие законопроекта, и внесение в него изменений, в соответствии с поручениями президента, в срок до конца текущей сессии", - сказал он на заседании комитета.
Ранее Харитонов отмечал, что в комитете Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с профильным министерством проводится работа над поправками к законопроекту в рамках его подготовки ко второму чтению, чтобы режим международных ТОР стал "по-настоящему выгодным и привлекательным для наших партнеров".
Законопроект, устанавливающий правовые основы создания международных ТОР, был внесён в Государственную Думу правительством России в декабре 2023 года и принят в первом чтении в феврале 2024 года. На пленарной сессии IX Восточного экономического форума президент России Владимир Путин призвал кабмин и парламент страны ускорить работу над документом.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области
14 марта, 16:38
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала