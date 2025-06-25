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Трамп допустил, что Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям

Трамп допустил, что Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил, что Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям

Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:38+0300

2025-06-25T17:38+0300

2025-06-25T17:38+0300

политика

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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, Иран и Израиль могут вернуться к боевым действиям. "Может ли это произойти снова? Я думаю, может когда-то. Может, скоро", - сказал Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге. По словам Трампа, он рассчитывает на то, что уставшие от боевых действий Иран и Израиль "вернутся к своим делам". У Ирана преимущество в виде запасов нефти. Президент США считает, что Тегеран не вернется к обогащению урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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иран, сша, израиль, дональд трамп, нато