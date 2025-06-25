https://1prime.ru/20250625/tramp--858903575.html
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:42+0300
2025-06-25T17:42+0300
2025-06-25T17:42+0300
политика
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ГААГА, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. "Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге. При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.
https://1prime.ru/20250625/tramp--858903239.html
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сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Трамп заявил, что проведет разговор с Путиным, но не уточнил сроки
ГААГА, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы.
"Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.
При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.
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