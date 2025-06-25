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Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:42+0300
2025-06-25T17:42+0300
политика
сша
дональд трамп
владимир путин
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ГААГА, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. "Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге. При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.
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сша, дональд трамп, владимир путин
Политика, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
17:42 25.06.2025
 
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

Трамп заявил, что проведет разговор с Путиным, но не уточнил сроки

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ГААГА, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы.
"Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге.
При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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17:38
 
ПолитикаСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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