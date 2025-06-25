https://1prime.ru/20250625/tramp--858903575.html

Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:42+0300

2025-06-25T17:42+0300

2025-06-25T17:42+0300

политика

сша

дональд трамп

владимир путин

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ГААГА, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что проведет разговор с российским лидером Владимиром Путиным, не уточнив сроки возможной беседы. "Я буду говорить с Путиным", – сказал Трамп на пресс-конференции в Гааге. При этом он не уточнил, когда именно может состояться разговор.

https://1prime.ru/20250625/tramp--858903239.html

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сша, дональд трамп, владимир путин