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Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине
Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Владимиром Зеленским. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:47+0300
2025-06-25T17:47+0300
2025-06-25T17:47+0300
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Владимиром Зеленским. "У меня были проблемы с Зеленским", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге. По его словам, урегулирование конфликта вокруг Украины "сложнее, чем кажется". Он отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы было "сложнее", чем он рассчитывал.
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине
Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины сложнее, чем кажется
ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Владимиром Зеленским.
"У меня были проблемы с Зеленским", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.
По его словам, урегулирование конфликта вокруг Украины "сложнее, чем кажется". Он отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы было "сложнее", чем он рассчитывал.
Трамп сообщил, что проведет разговор с Путиным