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Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине

Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп раскрыл, в чем заключается сложность урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Владимиром Зеленским. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:47+0300

2025-06-25T17:47+0300

2025-06-25T17:47+0300

политика

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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса вокруг Украины оказалось сложнее, упомянув "проблемы" с Владимиром Зеленским. "У меня были проблемы с Зеленским", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге. По его словам, урегулирование конфликта вокруг Украины "сложнее, чем кажется". Он отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы было "сложнее", чем он рассчитывал.

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украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато