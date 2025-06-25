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Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации" - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"
Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:51+0300
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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в ней оказываться. "Я скажу ему: "Как дела?" Он в тяжёлой ситуации. Не должен был там оказаться", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что конкретно он намерен заявить Зеленскому. Отвечая на вопрос, планирует ли он провести встречу с представителем Киева на нынешнем саммите, Трамп добавил: "Да, вероятно, я увижу его". Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
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Политика, Общество , Гаага, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"
Трамп: Зеленский оказался в сложной ситуации и не должен был в ней оказаться
ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в ней оказываться.
"Я скажу ему: "Как дела?" Он в тяжёлой ситуации. Не должен был там оказаться", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что конкретно он намерен заявить Зеленскому.
Отвечая на вопрос, планирует ли он провести встречу с представителем Киева на нынешнем саммите, Трамп добавил: "Да, вероятно, я увижу его".
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
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