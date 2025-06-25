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Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"

Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации" - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"

Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T09:51+0300

2025-06-25T09:51+0300

2025-06-25T09:51+0300

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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в ней оказываться. "Я скажу ему: "Как дела?" Он в тяжёлой ситуации. Не должен был там оказаться", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что конкретно он намерен заявить Зеленскому. Отвечая на вопрос, планирует ли он провести встречу с представителем Киева на нынешнем саммите, Трамп добавил: "Да, вероятно, я увижу его". Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.

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общество , гаага, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато