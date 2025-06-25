Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации" - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250625/tramp-858875424.html
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации" - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"
Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:51+0300
2025-06-25T09:51+0300
политика
общество
гаага
вашингтон
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в ней оказываться. "Я скажу ему: "Как дела?" Он в тяжёлой ситуации. Не должен был там оказаться", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что конкретно он намерен заявить Зеленскому. Отвечая на вопрос, планирует ли он провести встречу с представителем Киева на нынешнем саммите, Трамп добавил: "Да, вероятно, я увижу его". Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
https://1prime.ru/20250625/smi-858872972.html
гаага
вашингтон
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_247e6f610fb3cc54d0d69b0a34cb31dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , гаага, вашингтон, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Политика, Общество , Гаага, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
09:51 25.06.2025
 
Трамп заявил, что Зеленский "в сложной ситуации"

Трамп: Зеленский оказался в сложной ситуации и не должен был в ней оказаться

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне проходящего в эти дни саммита НАТО в Гааге заявил, что Владимир Зеленский оказался "в сложной ситуации" и не должен был в ней оказываться.
"Я скажу ему: "Как дела?" Он в тяжёлой ситуации. Не должен был там оказаться", — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, что конкретно он намерен заявить Зеленскому.
Отвечая на вопрос, планирует ли он провести встречу с представителем Киева на нынешнем саммите, Трамп добавил: "Да, вероятно, я увижу его".
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
СМИ: слова Трампа о пятой статье устава НАТО поставили под угрозу саммит
09:01
 
ПолитикаОбществоГаагаВАШИНГТОНСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала