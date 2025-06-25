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Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран
Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран, в том числе военным путем. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T11:57+0300
2025-06-25T11:57+0300
политика
общество
сша
иран
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран, в том числе военным путем. "Последнее, что они (Иран - ред.) хотят делать - это что-то обогащать, они хотят восстановиться. И мы не позволим этому случиться... Военным путем мы не позволим", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.Американский лидер также добавил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти. Трамп также заявил, что считает, что между США и Ираном в конечном счете будут установлены некие отношения.
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общество , сша, иран, дональд трамп, нато
Политика, Общество , США, ИРАН, Дональд Трамп, НАТО
11:57 25.06.2025
 
Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран

Трамп: США не позволят Ирану обогащать уран военным путем

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран, в том числе военным путем.
"Последнее, что они (Иран - ред.) хотят делать - это что-то обогащать, они хотят восстановиться. И мы не позволим этому случиться... Военным путем мы не позволим", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.
Американский лидер также добавил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти. Трамп также заявил, что считает, что между США и Ираном в конечном счете будут установлены некие отношения.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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09:51
 
ПолитикаОбществоСШАИРАНДональд ТрампНАТО
 
 
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