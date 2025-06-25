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Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран

Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран, в том числе военным путем. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T11:57+0300

2025-06-25T11:57+0300

2025-06-25T11:57+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану продолжать обогащать уран, в том числе военным путем. "Последнее, что они (Иран - ред.) хотят делать - это что-то обогащать, они хотят восстановиться. И мы не позволим этому случиться... Военным путем мы не позволим", - заявил Трамп на полях саммита НАТО в Гааге.Американский лидер также добавил, что содержимое попавших под удары ядерных объектов Ирана было очень сложно вывезти. Трамп также заявил, что считает, что между США и Ираном в конечном счете будут установлены некие отношения.

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общество , сша, иран, дональд трамп, нато