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Трамп заявил, что гордится Израилем за возвращение к перемирию с Ираном - 25.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250625/tramp-858884618.html
Трамп заявил, что гордится Израилем за возвращение к перемирию с Ираном
Трамп заявил, что гордится Израилем за возвращение к перемирию с Ираном - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что гордится Израилем за возвращение к перемирию с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится Израилем из-за того, что он вернулся к соблюдению перемирия с Ираном. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T12:09+0300
2025-06-25T12:09+0300
политика
иран
израиль
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится Израилем из-за того, что он вернулся к соблюдению перемирия с Ираном. "Я очень горжусь ими (Израилем - ред.), потому что они вернулись (к перемирию - ред.)... и они вернули самолеты", - заявил Трамп на полях саммита в Гааге. Трамп добавил, что прекращение огня между Израилем и Ираном проходит "очень хорошо". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, израиль, сша, дональд трамп
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Дональд Трамп
12:09 25.06.2025
 
Трамп заявил, что гордится Израилем за возвращение к перемирию с Ираном

Трамп заявил, что гордится Израилем из-за его возвращения к соблюдению перемирия с Ираном

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится Израилем из-за того, что он вернулся к соблюдению перемирия с Ираном.
"Я очень горжусь ими (Израилем - ред.), потому что они вернулись (к перемирию - ред.)... и они вернули самолеты", - заявил Трамп на полях саммита в Гааге.
Трамп добавил, что прекращение огня между Израилем и Ираном проходит "очень хорошо".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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