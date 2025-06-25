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Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио

Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио

Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, он все еще намерен заключить с Тегераном сделку, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T14:30+0300

2025-06-25T14:30+0300

2025-06-25T14:30+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, он все еще намерен заключить с Тегераном сделку, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Президент ясно дал понять, что не хочет войны с Ираном. Он не ищет войны с Ираном. На самом деле, он все еще ищет сделку", - заявил он в интервью изданию Politico, текст которого опубликовал американский госдепартамент. По его словам, Трамп проявил "огромное стратегическое терпение". "Мы не стремились к эскалации. На самом деле, мы стремились к деэскалации. Вы видели, что они совершили нападение на одну из наших баз после того как предупредили нас, что собираются это сделать. Ничего не произошло. Президент не ответил. Два часа спустя у нас было перемирие, и война закончилась", - отметил Рубио. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250625/peskov-858886169.html

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иран, сша, тегеран, дональд трамп, марко рубио, politico