https://1prime.ru/20250625/tramp-858892839.html
Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио
Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио
Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, он все еще намерен заключить с Тегераном сделку, заявил госсекретарь США Марко Рубио. | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, он все еще намерен заключить с Тегераном сделку, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Президент ясно дал понять, что не хочет войны с Ираном. Он не ищет войны с Ираном. На самом деле, он все еще ищет сделку", - заявил он в интервью изданию Politico, текст которого опубликовал американский госдепартамент. По его словам, Трамп проявил "огромное стратегическое терпение". "Мы не стремились к эскалации. На самом деле, мы стремились к деэскалации. Вы видели, что они совершили нападение на одну из наших баз после того как предупредили нас, что собираются это сделать. Ничего не произошло. Президент не ответил. Два часа спустя у нас было перемирие, и война закончилась", - отметил Рубио. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша, тегеран, дональд трамп, марко рубио, politico
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Марко Рубио, Politico
Трамп не хочет войны с Ираном, заявил Рубио
Госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп не хочет войны с Ираном
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, он все еще намерен заключить с Тегераном сделку, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Президент ясно дал понять, что не хочет войны с Ираном. Он не ищет войны с Ираном. На самом деле, он все еще ищет сделку", - заявил он в интервью изданию Politico, текст которого опубликовал американский госдепартамент.
По его словам, Трамп проявил "огромное стратегическое терпение".
"Мы не стремились к эскалации. На самом деле, мы стремились к деэскалации. Вы видели, что они совершили нападение на одну из наших баз после того как предупредили нас, что собираются это сделать. Ничего не произошло. Президент не ответил. Два часа спустя у нас было перемирие, и война закончилась", - отметил Рубио.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Москва поддерживает контакты с партнерами в связи с ситуацией вокруг Ирана