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Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля" - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля"
Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля" - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля"
Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T15:38+0300
2025-06-25T15:38+0300
политика
общество
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса. "Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации агентства. По его данным, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако собеседники Блумберга расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.
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общество , сша, украина, вашингтон, дональд трамп, нато
Политика, Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, НАТО
15:38 25.06.2025
 
Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля"

Bloomberg: Трамп заявил, что ситуация на Украине "вышла из-под контроля"

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса.
"Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации агентства.
По его данным, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако собеседники Блумберга расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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ПолитикаОбществоСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампНАТО
 
 
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