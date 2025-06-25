https://1prime.ru/20250625/tramp-858896434.html

Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля"

Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля" - 25.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля"

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:38+0300

2025-06-25T15:38+0300

2025-06-25T15:38+0300

политика

общество

сша

украина

вашингтон

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине "совершенно вышла из-под контроля", и требует активных действий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений на встрече лидеров стран альянса. "Трамп дал понять, что с Украиной нужно что-то делать, потому что ситуация "совершенно вышла из-под контроля", - говорится в публикации агентства. По его данным, Трамп не стал уточнять, какие именно шаги считает необходимыми, однако собеседники Блумберга расценили заявление американского президента как признак готовности США к более активному вовлечению в украинский вопрос.

https://1prime.ru/20250625/tramp-858892839.html

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, украина, вашингтон, дональд трамп, нато