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Трамп допустил повторную атаку США на ядерные объекты Ирана
Трамп допустил повторную атаку США на ядерные объекты Ирана - 25.06.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил повторную атаку США на ядерные объекты Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:22+0300
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ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам. "Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге. Тегеран неоднократно отвергал заявления о том, что в республике планируют разработку ядерного оружия. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, НАТО
Трамп допустил повторную атаку США на ядерные объекты Ирана
Трамп заявил, что США могут повторить удары, если Иран не пойдет навстречу
ГААГА, 25 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут повторить атаку на ядерные объекты Ирана, если Тегеран не откроет доступа к своим обогащенным материалам.
"Американские удары отбросили на многие годы возможность Ирана разрабатывать ядерное оружие. Это достижение может происходить бесконечно, если Иран не даст доступа к ядерным материалам, чего он не делает. Жаль, что это все произошло", - заявил Трамп журналистам после саммита НАТО в Гааге.
Тегеран неоднократно отвергал заявления о том, что в республике планируют разработку ядерного оружия.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Рубио опроверг сообщения, что США лишь замедлили ядерную программу Ирана