https://1prime.ru/20250625/tsb--858903411.html
ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков
ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков - 25.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков
Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно формируется... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T17:40+0300
2025-06-25T17:40+0300
2025-06-25T17:40+0300
банк россии
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bbf06e1de4c14ca1cbaa7af170be4cd1.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно формируется оценка экономического положения (ОЭП), этот показатель ЦБ использует для классификации кредитных организаций по уровню риска для вкладчиков и кредиторов, следует из консультационного доклада регулятора. "Действующая методика ОЭП была разработана в 2008 году и с тех пор существенно не менялась. За это время банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Поэтому текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными кредитными организациями (КО) по вопросам управления рисками", - говорится в докладе. "Чтобы методика ОЭП стала более риск-чувствительной, учитывала масштаб и сложность бизнеса банка, а также обрела большую прогностическую силу, мы предлагаем существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно и формируется ОЭП", - также отмечается там. Согласно объяснениям регулятора, ОЭП – один из важных надзорных инструментов, который Банк России использует для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. От результатов ОЭП банка в первую очередь зависит интенсивность надзорных действий регулятора и размер отчислений кредитных организаций в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) – чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос. Банк России планирует пересмотреть критерии финансового положения банков для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов с учетом новой ОЭП, а также подготовить изменения в закон о страховании вкладов и нормативные акты ЦБ в 2025 – 2027 годах.
https://1prime.ru/20250625/tsb-858890942.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/64/841406476_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6940ddf011da7015ace2ca123169303.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Банк России
ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков
ЦБ предложил пересмотреть подход к оценке финансового и управленческого состояния банков
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно формируется оценка экономического положения (ОЭП), этот показатель ЦБ использует для классификации кредитных организаций по уровню риска для вкладчиков и кредиторов, следует из консультационного доклада регулятора.
"Действующая методика ОЭП была разработана в 2008 году и с тех пор существенно не менялась. За это время банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Поэтому текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными кредитными организациями (КО) по вопросам управления рисками", - говорится в докладе.
"Чтобы методика ОЭП стала более риск-чувствительной, учитывала масштаб и сложность бизнеса банка, а также обрела большую прогностическую силу, мы предлагаем существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно и формируется ОЭП", - также отмечается там.
Согласно объяснениям регулятора, ОЭП – один из важных надзорных инструментов, который Банк России использует для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. От результатов ОЭП банка в первую очередь зависит интенсивность надзорных действий регулятора и размер отчислений кредитных организаций в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) – чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос.
Банк России планирует пересмотреть критерии финансового положения банков для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов с учетом новой ОЭП, а также подготовить изменения в закон о страховании вкладов и нормативные акты ЦБ в 2025 – 2027 годах.
ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля