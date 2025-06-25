https://1prime.ru/20250625/tsb--858903411.html

ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков

ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков - 25.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил изменить подход к оценке экономического положения банков

Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно формируется... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T17:40+0300

2025-06-25T17:40+0300

2025-06-25T17:40+0300

банк россии

финансы

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банк россии

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Банк России предлагает существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно формируется оценка экономического положения (ОЭП), этот показатель ЦБ использует для классификации кредитных организаций по уровню риска для вкладчиков и кредиторов, следует из консультационного доклада регулятора. "Действующая методика ОЭП была разработана в 2008 году и с тех пор существенно не менялась. За это время банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Поэтому текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными кредитными организациями (КО) по вопросам управления рисками", - говорится в докладе. "Чтобы методика ОЭП стала более риск-чувствительной, учитывала масштаб и сложность бизнеса банка, а также обрела большую прогностическую силу, мы предлагаем существенно пересмотреть подход к оценке финансовых показателей и качества управления банком, из которых непосредственно и формируется ОЭП", - также отмечается там. Согласно объяснениям регулятора, ОЭП – один из важных надзорных инструментов, который Банк России использует для классификации банков по уровню риска для вкладчиков и кредиторов. От результатов ОЭП банка в первую очередь зависит интенсивность надзорных действий регулятора и размер отчислений кредитных организаций в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) – чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше взнос. Банк России планирует пересмотреть критерии финансового положения банков для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов с учетом новой ОЭП, а также подготовить изменения в закон о страховании вкладов и нормативные акты ЦБ в 2025 – 2027 годах.

https://1prime.ru/20250625/tsb-858890942.html

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финансы, банки, банк россии