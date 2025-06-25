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ЦБ 24 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей
ЦБ 24 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей - 25.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ 24 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 24 июня составил 7,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 24 июня составил 7,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. При этом Минфин анонсировал, что с 6 июня по 4 июля направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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финансы, рынок, банки, рф, минфин, фнб, банк россии
Экономика, Финансы, Рынок, Банки, РФ, Минфин, ФНБ, Банк России
ЦБ 24 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей
ЦБ с расчетами 24 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 24 июня составил 7,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
При этом Минфин анонсировал, что с 6 июня по 4 июля направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу 28,3 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
ЦБ 23 июня продал на внутреннем рынке юани на 7,4 миллиарда рублей