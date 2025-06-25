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ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля

ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля - 25.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ предложил новую дату массового внедрения цифрового рубля

Банк России направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:51+0300

2025-06-25T13:51+0300

2025-06-25T13:51+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Банк России направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой, сообщает регулятор. "Банк России предложил новые даты массового внедрения цифрового рубля. Переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года. Такие предложения по изменению соответствующего проекта закона Банк России направил в Государственную думу", - говорится на сайте регулятора. Отмечается, что с этой же даты открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей и обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 миллионов рублей. "Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании - их клиенты с годовой выручкой свыше 30 миллионов рублей смогут настраивать свои системы дольше - до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 миллионов рублей в год - с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 миллионов рублей", - также уточняет ЦБ.

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финансы, банки, госдума, банк россии