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"Пытаются скрыть". Украину вновь унизили на саммите НАТО
"Пытаются скрыть". Украину вновь унизили на саммите НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Пытаются скрыть". Украину вновь унизили на саммите НАТО
Делегации из государств-членов Североатлантического альянса пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом говорится в материале... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:20+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Делегации из государств-членов Североатлантического альянса пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel."Европейские дипломаты (стран-участниц — Прим. Ред.) НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите", — сказано в тексте публикации.Согласно публикации, такое решение принято для того, чтобы организовать для главы Белого дома Дональда Трампа более выгодную сделку по повышению расходов на оборону.В статье также отмечается, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому хорошо известно о том, что НАТО уделяет Украине все меньше внимания, поэтому он постоянно пытается напомнить "о своей проблеме".
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украина, нато
"Пытаются скрыть". Украину вновь унизили на саммите НАТО
Spiegel: ЕС попытался скрыть понижение статуса Украины на саммите НАТО
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Делегации из государств-членов Североатлантического альянса пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге. Об этом говорится в материале немецкого издания Der Spiegel.
"Европейские дипломаты (стран-участниц — Прим. Ред.) НАТО уже несколько дней пытаются скрыть понижение статуса Украины на саммите", — сказано в тексте публикации.
Согласно публикации, такое решение принято для того, чтобы организовать для главы Белого дома Дональда Трампа более выгодную сделку по повышению расходов на оборону.
В статье также отмечается, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому хорошо известно о том, что НАТО уделяет Украине все меньше внимания, поэтому он постоянно пытается напомнить "о своей проблеме".
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