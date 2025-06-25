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Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда
Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда - 25.06.2025, ПРАЙМ
Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда
Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:21+0300
2025-06-25T14:21+0300
вооружения
украина
рада
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ранее в украинском парламенте сообщали, что кабмин планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов). Уточнялось, что эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров. Изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета. "Кабмин одобрил изменения в бюджет на 2025 год на 400+ миллиардов (9,6 миллиарда долларов - ред.)... Законопроект скоро будут регистрировать в Раде", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов. В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
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украина, рада
Вооружения, УКРАИНА, Рада
14:21 25.06.2025
 
Украина увеличила военные расходы на $9,6 миллиарда

Железняк: правительство Украины увеличило военные расходы на $9,6 миллиарда

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Кабинет министров Украины одобрил изменения в бюджет страны на 2025 год, увеличив его на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов) на военные расходы, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее в украинском парламенте сообщали, что кабмин планирует увеличить военные расходы бюджета на 400 миллиардов гривен (9,6 миллиарда долларов). Уточнялось, что эти расходы должны покрываться за счет налоговых и таможенных поступлений, облигаций внутреннего госзайма, а также грантов от партнеров. Изменения в бюджет планируется утвердить до конца лета.
"Кабмин одобрил изменения в бюджет на 2025 год на 400+ миллиардов (9,6 миллиарда долларов - ред.)... Законопроект скоро будут регистрировать в Раде", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Ранее в Счетной палате Украины заявили, что расходы страны на оборону в первом квартале 2025 года превысили 73% от общего объема трат бюджета, составив почти 29 миллиардов долларов.
В апреле этого года украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в правительстве, сообщило, что минобороны Украины расходует средства, предназначенные для выплат жалования военнослужащим, на закупку вооружения. Как считают журналисты "Экономической правды", вскоре украинскому правительству и парламенту нужно будет вносить изменения в бюджет на текущий год, иначе в казне не останется средств на выплаты жалования военным.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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