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СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает в среду украинское агентство УНИАН. | 25.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает в среду украинское агентство УНИАН.Трамп ранее в среду подтвердил встречу с Зеленским, заявив, что на ней будут обсуждаться трудности, с которыми сталкивается Украина."Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Как позднее сообщило украинское агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным украинского депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), переговоры проходили без представителей прессы.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
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Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Washington Post
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
УНИАН: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает в среду украинское агентство УНИАН.
Трамп ранее в среду подтвердил встречу с Зеленским, заявив, что на ней будут обсуждаться трудности, с которыми сталкивается Украина.
"Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как позднее сообщило украинское агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным украинского депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), переговоры проходили без представителей прессы.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
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