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СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО
Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает в среду украинское агентство УНИАН. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:14+0300
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политика
общество
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сша
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нато
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает в среду украинское агентство УНИАН.Трамп ранее в среду подтвердил встречу с Зеленским, заявив, что на ней будут обсуждаться трудности, с которыми сталкивается Украина."Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.Как позднее сообщило украинское агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным украинского депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), переговоры проходили без представителей прессы.Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
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общество , мировая экономика, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, washington post
Политика, Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Washington Post
16:14 25.06.2025 (обновлено: 16:56 25.06.2025)
 
СМИ: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО

УНИАН: Зеленский встретился с Трампом на полях саммита НАТО

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО, сообщает в среду украинское агентство УНИАН.
Трамп ранее в среду подтвердил встречу с Зеленским, заявив, что на ней будут обсуждаться трудности, с которыми сталкивается Украина.
"Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Как позднее сообщило украинское агентство УНИАН, встреча продлилась 40 минут. По данным украинского депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), переговоры проходили без представителей прессы.
Саммит НАТО проходит 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
В частности, президента США и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО
13:52
 
ПолитикаОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОWashington Post
 
 
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