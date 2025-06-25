Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей - 25.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250625/ushakov-858900029.html
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей - 25.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей
Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:27+0300
2025-06-25T16:27+0300
политика
россия
рф
сша
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcdb9371e99458b725490d38a883a099.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".Тем не менее, помощник президента считает, что МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях."Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков.
https://1prime.ru/20250622/ushakov-858775936.html
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855753440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee2602d1539eb799073988850058c25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, РФ, США, Юрий Ушаков
16:27 25.06.2025
 
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей

Ушаков: консультации РФ и США по устранению раздражителей включают много сложных вопросов

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".
Тем не менее, помощник президента считает, что МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях.
"Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков.
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 22.06.2025
США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков
22 июня, 14:41
 
ПолитикаРОССИЯРФСШАЮрий Ушаков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала