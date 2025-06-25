https://1prime.ru/20250625/ushakov-858900029.html
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей - 25.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей
Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T16:27+0300
2025-06-25T16:27+0300
2025-06-25T16:27+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".Тем не менее, помощник президента считает, что МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях."Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков.
https://1prime.ru/20250622/ushakov-858775936.html
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россия, рф, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, РФ, США, Юрий Ушаков
Ушаков оценил консультации России и США по устранению дипраздражителей
Ушаков: консультации РФ и США по устранению раздражителей включают много сложных вопросов
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Консультации РФ и США по устранению раздражителей в отношениях включают много сложных вопросов, касаются снятия напряженности вокруг дипмиссий, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там много чрезвычайно сложных вопросов. Вопросы снятия напряженности вокруг дипмиссий, они касаются и вопросов возвращения Российской Федерации захваченных у нее дипломатических объектов, в том числе дач и зданий консульств. Много сложных вопросов", - сказал Ушаков на брифинге, комментируя консультации РФ и США по "взаимным раздражителям".
Тем не менее, помощник президента считает, что МИД РФ и Госдепартамент США, вероятно, договорятся о продолжении консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях.
"Это консультации между представителями Госдепартамента и МИДа. Два раунда прошло, третий раунд планировался... он по определенным причинам, связанным с желанием американской стороны, был отложен. Сейчас договорятся, наверное, о продолжении консультаций", - сказал Ушаков.
США предложат свой вариант места встречи по дипраздражителям, заявил Ушаков