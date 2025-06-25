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Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления - 25.06.2025, ПРАЙМ
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Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления
Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления - 25.06.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T14:06+0300
2025-06-25T14:06+0300
политика
общество
сша
вашингтон
джей ди вэнс
дональд трамп
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне. Это произошло после того, как ранее президент США Дональд Трамп был настолько разгневан нарушениями перемирия со стороны Израиля и Ирана, что нецензурно выругался перед журналистами. "Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся. "Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх. Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.
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общество , сша, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп
Политика, Общество , США, ВАШИНГТОН, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп
14:06 25.06.2025
 
Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления

Вице-президент Вэнс США показал неприличный жест "критикам" во время выступления

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне.
Это произошло после того, как ранее президент США Дональд Трамп был настолько разгневан нарушениями перемирия со стороны Израиля и Ирана, что нецензурно выругался перед журналистами.
"Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся.
"Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх.
Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.
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ПолитикаОбществоСШАВАШИНГТОНДжей Ди ВэнсДональд Трамп
 
 
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