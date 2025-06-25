https://1prime.ru/20250625/vens-858891417.html

Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления

Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления - 25.06.2025, ПРАЙМ

Вице-президент США показал неприличный жест "критикам" во время выступления

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T14:06+0300

2025-06-25T14:06+0300

2025-06-25T14:06+0300

политика

общество

сша

вашингтон

джей ди вэнс

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850145492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dade176e88a2a1d5df1634256cbb8926.jpg

МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Огайо публично показал неприличный жест, выступая с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне. Это произошло после того, как ранее президент США Дональд Трамп был настолько разгневан нарушениями перемирия со стороны Израиля и Ирана, что нецензурно выругался перед журналистами. "Я знаю, что быть политическим кандидатом - это не всегда просто, поверьте мне. В Вашингтоне есть такая штука, думаю, это значит, что мы там - номер один", - сказал Вэнс, после чего показал средний палец собравшимся. "Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так - как символ Вашингтона", - добавил он, продолжая держать палец вверх. Вэнс, вероятно, использовал "людей с розовыми волосами" как стереотипный образ либеральных или прогрессивных активистов, ассоциируемых с яркой, нестандартной внешностью и выступающих против его консервативных взглядов.

https://1prime.ru/20250625/rubio-858884475.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, вашингтон, джей ди вэнс, дональд трамп