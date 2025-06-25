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ОАК передала ВКС новые истребители Су-35С

ОАК передала ВКС новые истребители Су-35С - 25.06.2025, ПРАЙМ

ОАК передала ВКС новые истребители Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T08:34+0300

2025-06-25T08:34+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых истребителей Су-35С, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России очередные новые самолеты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что новые истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. "Военные летчики дают высокую оценку характеристикам Су-35С. В ходе СВО самолет зарекомендовал себя как лучший в своем классе. Он позволяет применять широкую номенклатуру вооружения во всем диапазоне высот и скоростей, использовать самые сложные виды техники пилотирования и боевого применения. Эти истребители показывают наилучшие летные качества, превосходные характеристики навигационного и прицельного комплексов. Наши машины помогают выполнять все поставленные задачи и приближать победу", - отметил первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков. Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Объединенная авиастроительная корпорация создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в нее предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21.

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бизнес, россия, ростех, вкс, минобороны рф