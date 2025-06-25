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В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика
В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика - 25.06.2025, ПРАЙМ
В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика
Минстрой предлагает повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Кого коснется эта мера, рассказала агентству "Прайм" Наталья Чуркина, аналитик... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T02:02+0300
2025-06-25T02:02+0300
2025-06-25T02:02+0300
общество
тарифы жкх
платежки за жкх
вода
приборы учета
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минстрой предлагает повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Кого коснется эта мера, рассказала агентству "Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.В настоящее время при отсутствии приборов учета граждане платят за воду по нормативам потребления, при этом размер платы уже рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5.Однако, по словам эксперта, Минстрой считает, что данного механизма недостаточно для стимулирования граждан устанавливать приборы учета. Ведь в случае больших объемов потребления воды отдельным домохозяйствам может быть выгоднее платить даже с повышающим коэффициентом, но по нормативам потребления.Увеличение повышающего коэффициента в два раза – с 1,5 до 3 – по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам."Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%", - отмечает эксперт.Не затронет новация и жителей Москвы, поскольку для них повышающий коэффициент, равный 3, был установлен еще в 2023 году. И именно опыт столицы, где уровень оснащенности помещений индивидуальными приборами учета, например, холодной воды в многоквартирных домах вырос до 90% в 2024 году, используется Минстроем в качестве обоснования необходимости расширения данной практики на всю страну, объяснила Чуркина.В настоящее время предложение Минстроя находится на стадии рассмотрения, однако вероятность его утверждения является достаточно высокой, заключила она.
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общество , тарифы жкх, платежки за жкх, вода, приборы учета
Общество , тарифы ЖКХ, платежки за ЖКХ, вода, приборы учета
В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика
Аналитик Чуркина: плата за воду вырастет для тех, у кого нет счетчика
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минстрой предлагает повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Кого коснется эта мера, рассказала агентству "Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.
В настоящее время при отсутствии приборов учета граждане платят за воду по нормативам потребления, при этом размер платы уже рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5.
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Однако, по словам эксперта, Минстрой считает, что данного механизма недостаточно для стимулирования граждан устанавливать приборы учета. Ведь в случае больших объемов потребления воды отдельным домохозяйствам может быть выгоднее платить даже с повышающим коэффициентом, но по нормативам потребления.
Увеличение повышающего коэффициента в два раза – с 1,5 до 3 – по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам.
"Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%", - отмечает эксперт.
Не затронет новация и жителей Москвы, поскольку для них повышающий коэффициент, равный 3, был установлен еще в 2023 году. И именно опыт столицы, где уровень оснащенности помещений индивидуальными приборами учета, например, холодной воды в многоквартирных домах вырос до 90% в 2024 году, используется Минстроем в качестве обоснования необходимости расширения данной практики на всю страну, объяснила Чуркина.
В настоящее время предложение Минстроя находится на стадии рассмотрения, однако вероятность его утверждения является достаточно высокой, заключила она.