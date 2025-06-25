https://1prime.ru/20250625/voda-858861942.html

В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика

В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика - 25.06.2025, ПРАЙМ

В два раза, но не для всех: как вырастут платежи за воду без счетчика

Минстрой предлагает повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Кого коснется эта мера, рассказала агентству "Прайм" Наталья Чуркина, аналитик... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T02:02+0300

2025-06-25T02:02+0300

2025-06-25T02:02+0300

общество

тарифы жкх

платежки за жкх

вода

приборы учета

https://cdnn.1prime.ru/img/83351/30/833513082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_54af9839febf648989605ffaa0c4adbb.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Минстрой предлагает повысить плату за воду при отсутствии приборов учета. Кого коснется эта мера, рассказала агентству "Прайм" Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.В настоящее время при отсутствии приборов учета граждане платят за воду по нормативам потребления, при этом размер платы уже рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5.Однако, по словам эксперта, Минстрой считает, что данного механизма недостаточно для стимулирования граждан устанавливать приборы учета. Ведь в случае больших объемов потребления воды отдельным домохозяйствам может быть выгоднее платить даже с повышающим коэффициентом, но по нормативам потребления.Увеличение повышающего коэффициента в два раза – с 1,5 до 3 – по задумке Минстроя, должно сократить число тех, кому выгоднее платить не по счетчикам, а по нормативам."Коснется данное изменение далеко не всех граждан, ведь уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодной воды в России уже составляет 84%, для горячей воды – 87%", - отмечает эксперт.Не затронет новация и жителей Москвы, поскольку для них повышающий коэффициент, равный 3, был установлен еще в 2023 году. И именно опыт столицы, где уровень оснащенности помещений индивидуальными приборами учета, например, холодной воды в многоквартирных домах вырос до 90% в 2024 году, используется Минстроем в качестве обоснования необходимости расширения данной практики на всю страну, объяснила Чуркина.В настоящее время предложение Минстроя находится на стадии рассмотрения, однако вероятность его утверждения является достаточно высокой, заключила она.

https://1prime.ru/20250624/zhkkh-858859178.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , тарифы жкх, платежки за жкх, вода, приборы учета