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ВТБ рассказал, как мошенники выманивают деньги у новых сотрудников - 25.06.2025, ПРАЙМ
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ВТБ рассказал, как мошенники выманивают деньги у новых сотрудников
ВТБ рассказал, как мошенники выманивают деньги у новых сотрудников - 25.06.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал, как мошенники выманивают деньги у новых сотрудников
Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T08:05+0300
2025-06-25T08:05+0300
мошенничество
финансы
общество
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы, сообщает пресс-служба ВТБ. "Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи", - говорится в сообщении. Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. "Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты", - предупреждают в ВТБ. Чтобы обезопасить себя необходимо проверять работодателя, прежде чем соглашаться на работу, и помнить, что настоящий работодатель не станет просить перевести ему деньги. "Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана", - подытожили в банке.
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финансы, общество , втб
Мошенничество, Финансы, Общество , ВТБ
08:05 25.06.2025
 
ВТБ рассказал, как мошенники выманивают деньги у новых сотрудников

ВТБ: мошенники под видом работодателей выманивают деньги у новых сотрудников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Мошенники под видом работодателей стали выманивать крупные суммы у новых сотрудников в России, жертвами обмана становятся пользователи сайтов по поиску работы, сообщает пресс-служба ВТБ.
"Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом "помощи", - говорится в сообщении.
Схема выглядит следующим образом: мошенники размещают на сайтах по поиску работы привлекательные вакансии, быстро "одобряют" кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс.
"Через несколько дней "руководитель" срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты", - предупреждают в ВТБ.
Чтобы обезопасить себя необходимо проверять работодателя, прежде чем соглашаться на работу, и помнить, что настоящий работодатель не станет просить перевести ему деньги. "Если вам предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана", - подытожили в банке.
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