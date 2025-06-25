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Ввод домов в России в 2027-2028 годах может снизиться на 30-40%

Ввод домов в России в 2027-2028 годах может снизиться на 30-40% - 25.06.2025, ПРАЙМ

Ввод домов в России в 2027-2028 годах может снизиться на 30-40%

Ввод многоквартирных домов в России в 2027-2028 годах может снизиться на 30-40%, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах форума недвижимости "Движение" основатель | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T02:15+0300

2025-06-25T02:15+0300

2025-06-25T02:15+0300

недвижимость

экономика

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СОЧИ, 25 июн - ПРАЙМ. Ввод многоквартирных домов в России в 2027-2028 годах может снизиться на 30-40%, рассказал РИА Недвижимость в кулуарах форума недвижимости "Движение" основатель и глава риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. "Ввод 2027-2028 года будет очень плохим. Если ситуация с доступностью кредитных средств не изменится, то по многоквартирным домам он будет ниже на 30-40%, чем в текущем году", - сказал он. По словам главы компании, грядущий провал обусловлен резким снижением вывода на рынок новых проектов жилищного строительства в 2025 году. "По нашим данным, примерно в этом году фактически новых строек, которые вышли на проектирование, ушли в работу, по сравнению с 2023 годом стало меньше на 60%", - пояснил Хусаинов.

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недвижимость