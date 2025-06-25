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Wildberries получила предостережение ФАС

Wildberries получила предостережение ФАС - 25.06.2025, ПРАЙМ

Wildberries получила предостережение ФАС

Wildberries получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдберриз... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T21:51+0300

2025-06-25T21:51+0300

2025-06-25T21:51+0300

бизнес

финансы

россия

wildberries

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Wildberries получил предостережение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России из-за того, что маркетплейс обязал продавцов открывать счета в "Вайлдберриз банке" - такое требование содержится в обновленной оферте, говорится в сообщении ФАС. "ФАС выдала предостережение Wildberries. В обновленной оферте маркетплейс обязал продавцов открывать счета в одноименном банке. Компания разместила документ на своей площадке и указала, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в "Вайлдберриз банке" невозможна регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей", - сказано в сообщении. Там же уточняется, что если продавцы не выполнят это требование, то доступ к их личным кабинетам будет ограничен. По мнению ФАС, предполагаемое поведение компании может нарушать закон о защите конкуренции."При обнаружении признаков дальнейшего противоправного поведения маркетплейса служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавил в службе. Как сообщила пресс-служба Wildberries & Russ, компания изучит предостережение ФАС, как только оно поступит. Там подчеркнули, что отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета, но его открытие при регистрации на платформе необходимо для проверки новых продавцов, так как у банка есть доступ к информационным базам для более тщательной проверки. В дальнейшем у продавцов нет обязательства использовать счет "Вайлдбериз банка" для работы на платформе и держать его открытым.Компания запустила "Вайлдберриз банк" в начале 2022 года. Ранее в июне основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что "Вайлдберриз банк" начал выпуск собственных банковских карт - пока они доступны только сотрудникам компании, но в ближайшее время воспользоваться ими смогут и покупатели.

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бизнес, финансы, россия, wildberries