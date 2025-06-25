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СМИ: конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес КНР к "Силе Сибири 2"

СМИ: конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес КНР к "Силе Сибири 2" - 25.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес КНР к "Силе Сибири 2"

Конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес Китая к проекту газопровода "Сила Сибири 2", пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T10:44+0300

2025-06-25T10:44+0300

2025-06-25T10:44+0300

энергетика

газ

китай

иран

израиль

александр новак

wsj

rystad energy

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Конфликт между Израилем и Ираном оживил интерес Китая к проекту газопровода "Сила Сибири 2", пишет в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Газопровод "Сила Сибири 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок "Силе Сибири 2" было подписано в Китае 8 мая 2015 года. Многие важные вопросы по проекту уже согласованы всеми сторонами, но отраслевые эксперты отмечали, что длительность переговоров указывает на сохраняющиеся нерешенные моменты. "Война между Израилем и Ираном возродила интерес лидеров Китая к трубопроводу, по которому российский природный газ будет поставляться в Китай, по словам людей, близких к принятию решений руководства Пекина, что может дать стимул развитию проекта, который затормаживался в течение многих лет", - пишет WSJ. Согласно данным аналитической компании Rystad Energy, оценку которой приводит издание, около 30% импорта сжиженного природного газа в Китай приходится на Катар и ОАЭ и идет через Ормузский пролив, о возможности закрытия которого на фоне конфликта с Израилем говорил Иран. Кроме того, в настоящее время именно на Китай приходится более 90% экспорта нефти из Ирана, также идущего через пролив. Как отмечают источники WSJ, Китай задумался об альтернативах поставок данных топливно-энергетических ресурсов в связи с недавним конфликтом между Израилем и Ираном, даже несмотря на соблюдение государствами режима прекращения огня. Согласно мнению аналитиков, Пекин также рассматривает увеличение закупок из России, которая поставляет пятую часть импортируемой Китаем нефти. Как заявлял в преддверии Петербургского международного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак, проект газопровода "Сила Сибири 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае, а детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.

https://1prime.ru/20250622/proekt-858764408.html

китай

иран

израиль

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газ, китай, иран, израиль, александр новак, wsj, rystad energy, газопровод "сила сибири"