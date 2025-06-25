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Юань в среду днем стабилен против рубля на Московской бирже

Юань в среду днем стабилен против рубля на Московской бирже - 25.06.2025, ПРАЙМ

Юань в среду днем стабилен против рубля на Московской бирже

Курс рубля по отношению к юаню в среду днем незначительно меняется на Московской бирже, курс китайской валюты остается около отметки 10,91 рубля, следует из... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T15:44+0300

2025-06-25T15:44+0300

2025-06-25T15:44+0300

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"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Курс рубля по отношению к юаню в среду днем незначительно меняется на Московской бирже, курс китайской валюты остается около отметки 10,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.31 мск не менялся к закрытию вторника и составлял 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,88-10,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,187 против 7,175 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,28 рубля. КУРС В БОКОВИКЕ Юань в среду днем на Мосбирже торгуется стабильно против рубля на фоне стабилизации рынка нефти после скачка волатильности в предыдущие дни. "Возможно, участники рынка воспринимают недавний рост цен на нефть как временный. Также не исключено, что продажи валюты определяются операционными потребностями экспортеров, и при текущих низких значениях валютного курса компании не готовы наращивать предложение валюты. Тогда не исключено, что нового витка укрепления рубля не случится даже при сохранении высоких цен на нефть более длительное время", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,04% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,02% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон курса рубля. Стоимость нефти к 15.33 мск повышалась на 0,5%, до 66,5 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – повышался на 0,3%, до 98,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Поддержка рублю со стороны активного притока валютной выручки от экспортеров в ближайшие дни будет угасать, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". "Геополитика "на паузе". В таких условиях на первый план выходят интересы банков и институциональных инвесторов", - добавляет он. Пик налоговых платежей приходится на 30 июня, поэтому уже в конце недели данный фактор поддержки рубля исчерпает себя, что способно привести к более устойчивому ослаблению российской валюты, рассчитывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В результате курс юаня может направиться к верхней границе диапазона 10,78-11,08 рубля, в котором он консолидируется уже месяц", - оценивает эксперт.

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рынок, рф, сша, наталья ващелюк, дмитрий бабин, ук "первая", ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"