https://1prime.ru/20250625/zakharova-858874345.html
Западные СМИ совершают профессиональное преступление, заявила Захарова
Западные СМИ совершают профессиональное преступление, заявила Захарова - 25.06.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ совершают профессиональное преступление, заявила Захарова
Западные СМИ совершают профессиональное преступление при освещении ударов по мирным ядерным объектам Ирана, не говоря, что такое происходит впервые в истории,... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:26+0300
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Западные СМИ совершают профессиональное преступление при освещении ударов по мирным ядерным объектам Ирана, не говоря, что такое происходит впервые в истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Мне кажется, что западные СМИ совершают или совершили чудовищное преступление профессиональное, уведя в сторону разговор от главного: от того, что это, наверное, впервые в жизни наносятся ракетные удары по непосредственно местам нахождения, складирования, базирования, разработки ядерных материалов в рамках мирной программы”, - сказала она в эфире радио Sputnik. Как отметила официальный представитель МИД РФ, в мире уже использовали ядерное оружие, боеприпасы с содержанием урана, однако удары по центрам ядерных разработок совершают впервые. При этом она подчеркнула, что иранская ядерная программа работала в мирном ключе под надзором МАГАТЭ. По словам Захаровой, те, кто говорят о скором создании ядерного оружия в Иране, при этом не предоставляют никаких доказательств. “По поводу того, что у них остался месяц, полтора дня, три года, это на основе чего все сказано?... Это как проверить? Это на основе какого-то документа нужно свериться с чем-то? МАГАТЭ не говорила ни слова об этом никогда”, - подчеркнула она. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Операцию США также строго осудили Куба и Китай. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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общество , сша, иран, вашингтон, мария захарова, магатэ
Политика, Общество , США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Мария Захарова, МАГАТЭ
Западные СМИ совершают профессиональное преступление, заявила Захарова
Захарова: Запад совершает профессиональное преступление при освещении ударов по Ирану
МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Западные СМИ совершают профессиональное преступление при освещении ударов по мирным ядерным объектам Ирана, не говоря, что такое происходит впервые в истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
“Мне кажется, что западные СМИ совершают или совершили чудовищное преступление профессиональное, уведя в сторону разговор от главного: от того, что это, наверное, впервые в жизни наносятся ракетные удары по непосредственно местам нахождения, складирования, базирования, разработки ядерных материалов в рамках мирной программы”, - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, в мире уже использовали ядерное оружие, боеприпасы с содержанием урана, однако удары по центрам ядерных разработок совершают впервые. При этом она подчеркнула, что иранская ядерная программа работала в мирном ключе под надзором МАГАТЭ. По словам Захаровой, те, кто говорят о скором создании ядерного оружия в Иране, при этом не предоставляют никаких доказательств.
“По поводу того, что у них остался месяц, полтора дня, три года, это на основе чего все сказано?... Это как проверить? Это на основе какого-то документа нужно свериться с чем-то? МАГАТЭ не говорила ни слова об этом никогда”, - подчеркнула она.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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