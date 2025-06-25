https://1prime.ru/20250625/zakharova-858887404.html

Захарова с иронией ответила на слова Трампа о повторном ударе по Ирану

Захарова с иронией ответила на слова Трампа о повторном ударе по Ирану - 25.06.2025, ПРАЙМ

Захарова с иронией ответила на слова Трампа о повторном ударе по Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T12:55+0300

2025-06-25T12:55+0300

2025-06-25T12:55+0300

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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США Дональда Трампа об условиях повторного удара по Ирану, с иронией заявила об ожидании заявлений ООН, НАТО и МАГАТЭ по этому поводу. В своем Telegram-канале Захарова привела заявление американского президента о том, что США нанесут повторный удар по Ирану, если он восстановит свою ядерную программу. "Ждем заявление ООН с призывом, заявление МАГАТЭ с надрывом, заявление НАТО с солидарностью, ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ - им до нечленов всегда есть дело", - отметила она. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250625/zakharova-858874345.html

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общество , иран, сша, израиль, мария захарова, дональд трамп, оон, нато, магатэ