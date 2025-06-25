https://1prime.ru/20250625/zelenskiy-858891095.html

"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО

"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ

"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО

Глава киевского режима в следующий раз наденет формальный костюм перед судом. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра... | 25.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-25T13:52+0300

2025-06-25T13:52+0300

2025-06-25T13:52+0300

политика

нато

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима в следующий раз наденет формальный костюм перед судом. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Вы только гляньте… Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом", — отметил Кошкович.Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.

https://1prime.ru/20250625/zelenskiy-858881746.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, украина, владимир зеленский