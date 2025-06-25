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"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО
"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО - 25.06.2025, ПРАЙМ
"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО
Глава киевского режима в следующий раз наденет формальный костюм перед судом. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра... | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T13:52+0300
2025-06-25T13:52+0300
2025-06-25T13:52+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима в следующий раз наденет формальный костюм перед судом. Таким мнением в социальной сети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Вы только гляньте… Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом", — отметил Кошкович.Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
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нато, украина, владимир зеленский
Политика, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Мелкий нытик". На Зеленского обрушились из-за появления на саммите НАТО
Кошкович: после саммита стран НАТО Зеленский наденет костюм перед судом
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ.
Глава киевского режима в следующий раз наденет формальный костюм перед судом. Таким мнением в социальной сети Х поделился
аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Вы только гляньте… Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом", — отметил Кошкович.
Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. Как сообщала ранее газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и американского президента, тем самым признавая существующее презрение Трампа к Зеленскому.
Зеленский прибыл на саммит стран НАТО в необычном наряде