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Цена золота растет после заметного снижения днем ранее
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее - 25.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее
Стоимость золота растет в среду утром после заметного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:04+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после заметного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 346,7 доллара за тройскую унцию. По итогам вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,68%. Июльский фьючерс на серебро на 8.53 мск дорожал на 0,65% - до 35,965 доллара. Снижению стоимости золота могло способствовать падение спроса на надежные активы на фоне ослабления геополитической напряженности между государствами на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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рынок, торги, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Comex
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее
Золото дорожает на фоне снижения спроса на надежные активы
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после заметного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 346,7 доллара за тройскую унцию. По итогам вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,68%.
Июльский фьючерс на серебро на 8.53 мск дорожал на 0,65% - до 35,965 доллара.
Снижению стоимости золота могло способствовать падение спроса на надежные активы на фоне ослабления геополитической напряженности между государствами на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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