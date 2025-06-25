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Цена золота растет после заметного снижения днем ранее - 25.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250625/zoloto-858873329.html
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее - 25.06.2025, ПРАЙМ
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее
Стоимость золота растет в среду утром после заметного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. | 25.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-25T09:04+0300
2025-06-25T09:04+0300
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после заметного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 346,7 доллара за тройскую унцию. По итогам вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,68%. Июльский фьючерс на серебро на 8.53 мск дорожал на 0,65% - до 35,965 доллара. Снижению стоимости золота могло способствовать падение спроса на надежные активы на фоне ослабления геополитической напряженности между государствами на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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рынок, торги, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Comex
09:04 25.06.2025
 
Цена золота растет после заметного снижения днем ранее

Золото дорожает на фоне снижения спроса на надежные активы

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Александр Алпаткин
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром после заметного снижения в ходе предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38%, до 3 346,7 доллара за тройскую унцию. По итогам вторника котировки драгоценного металла опустились на 1,68%.
Июльский фьючерс на серебро на 8.53 мск дорожал на 0,65% - до 35,965 доллара.
Снижению стоимости золота могло способствовать падение спроса на надежные активы на фоне ослабления геополитической напряженности между государствами на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Золота много не бывает: друзья покусились на главную святыню Америки
06:06
 
ЭкономикаРынокТоргиИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампComex
 
 
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