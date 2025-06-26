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Российский рынок акций снижается утром четверга
Российский рынок акций снижается утром четверга - 26.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается утром четверга
Российский рынок акций в начале утренней сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T07:53+0300
2025-06-26T07:53+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск снижался на 0,03%, до 2 789,92 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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российский рынок акций, мосбиржа, рынок, акции, торги
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, Рынок, Акции, Торги
Российский рынок акций снижается утром четверга
Российский рынок акций символически снижается в начале утренней сессии четверга
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней сессии четверга символически снижается, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск снижался на 0,03%, до 2 789,92 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций завершил торги среды уверенным ростом