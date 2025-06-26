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Российский рынок акций в основную сессию четверга слабо снижается - 26.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/aktsii-858922478.html
Российский рынок акций в основную сессию четверга слабо снижается
Российский рынок акций в основную сессию четверга слабо снижается - 26.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную сессию четверга слабо снижается
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного снижается: индекс Мосбиржи попытался с утра выйти на уровень 2800 пунктов, однако, не дойдя... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T12:17+0300
2025-06-26T12:17+0300
экономика
российский рынок акций
рынок
акции
торги
мосбиржа
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного снижается: индекс Мосбиржи попытался с утра выйти на уровень 2800 пунктов, однако, не дойдя несколько пунктов, откатился вниз, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.05 мск снижался на 0,24%, до 2784,03 пункта, а утром максимально поднимался до 2797,55 пункта. В частности, дешевеют акции "Хэдхантера" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,4%), ВТБ (-0,9%). Дорожают бумаги ММК (+1,6%), "Полюса" (+1,5%), префы "Транснефти" (+1,3%), акции "Норникеля" (+1%). По правилам теханализа, после вчерашнего активного роста, нужно спекулятивно присоединяться к покупкам акций, однако очень сильно смущают низкие обороты торгов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Фундаментально рынок опирается на нежелание США вводить жесткие санкции в отношении России, чтобы не сорвать переговорный процесс по Украине, а также неготовность ряда стран ЕС отказаться от закупок российского топлива. Похоже, что очередной антироссийский санкционный пакет из Европы будет не сильно болезненным. Замедление инфляции создает предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ в июле, что также позитивно для рынка", - добавляет он. Индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику и в ходе сессии превысить 2800 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако к ее окончанию возможна активизация продаж, что будет способствовать компенсации роста и возвращению рынка к уровням вчерашнего закрытия. Целевым диапазоном на сегодня видится коридор 2760-2820 пунктов по индексу", - оценивает он.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
12:17 26.06.2025
 
Российский рынок акций в основную сессию четверга слабо снижается

Российский рынок акций немного снижается в основную торговую сессию четверга

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного снижается: индекс Мосбиржи попытался с утра выйти на уровень 2800 пунктов, однако, не дойдя несколько пунктов, откатился вниз, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.05 мск снижался на 0,24%, до 2784,03 пункта, а утром максимально поднимался до 2797,55 пункта.
В частности, дешевеют акции "Хэдхантера" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,4%), ВТБ (-0,9%).
Дорожают бумаги ММК (+1,6%), "Полюса" (+1,5%), префы "Транснефти" (+1,3%), акции "Норникеля" (+1%).
По правилам теханализа, после вчерашнего активного роста, нужно спекулятивно присоединяться к покупкам акций, однако очень сильно смущают низкие обороты торгов, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Фундаментально рынок опирается на нежелание США вводить жесткие санкции в отношении России, чтобы не сорвать переговорный процесс по Украине, а также неготовность ряда стран ЕС отказаться от закупок российского топлива. Похоже, что очередной антироссийский санкционный пакет из Европы будет не сильно болезненным. Замедление инфляции создает предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ в июле, что также позитивно для рынка", - добавляет он.
Индекс Мосбиржи попытается продолжить восходящую динамику и в ходе сессии превысить 2800 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако к ее окончанию возможна активизация продаж, что будет способствовать компенсации роста и возвращению рынка к уровням вчерашнего закрытия. Целевым диапазоном на сегодня видится коридор 2760-2820 пунктов по индексу", - оценивает он.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг
07:54
 
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