https://1prime.ru/20250626/aktsii-858942257.html
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост - 26.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,23%, следует из данных Московской биржи. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T19:06+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,23%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23% - до 2 797,27 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,21%, до 1 126,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,13% - до 1 179,54 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, рост
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, рост
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов вырос на 0,23%
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга подрос на 0,23%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,23% - до 2 797,27 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,21%, до 1 126,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,13% - до 1 179,54 пункта.
Российский рынок акций завершил торги среды уверенным ростом