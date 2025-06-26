Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250626/atr-858913242.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг - 26.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T07:54+0300
2025-06-26T07:54+0300
экономика
азиатско-тихоокеанский регион
рынок
торги
акции
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_0:58:2048:1211_1920x0_80_0_0_0de0b70f0b2c47aca2da9982cc3ca16d.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,11%, до 3 459,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,43%, до 2 060,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 368,62 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,2%, до 3 070,94 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 554,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,38%, до 39 481 пункта. Мировые рынки обращают внимание на новости относительно денежно-кредитной политики США. Так, в четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. "Целью Трампа является снижение учетной ставки. Это будет способствовать инвестициям и расходам в экономику, но может привести к росту инфляции в то время, когда уже существует сильное инфляционное давление. Я полагаю, что все это приведет к ослаблению доллара, что может положительно отразиться на валютах развивающихся рынков стран Азии", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на рынке аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng).
https://1prime.ru/20250626/aktsii-858913125.html
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_101:0:1925:1368_1920x0_80_0_0_743dc382373d32d6c9afc1cb989a004f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
азиатско-тихоокеанский регион, рынок, торги, акции, атр
Экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Рынок, Торги, Акции, АТР
07:54 26.06.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг

Фондовые индексы АТР торгуются в четверг без единой динамики

CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,11%, до 3 459,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,43%, до 2 060,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 368,62 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,2%, до 3 070,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 554,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,38%, до 39 481 пункта.
Мировые рынки обращают внимание на новости относительно денежно-кредитной политики США. Так, в четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.
"Целью Трампа является снижение учетной ставки. Это будет способствовать инвестициям и расходам в экономику, но может привести к росту инфляции в то время, когда уже существует сильное инфляционное давление. Я полагаю, что все это приведет к ослаблению доллара, что может положительно отразиться на валютах развивающихся рынков стран Азии", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на рынке аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng).
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается утром четверга
07:53
 
ЭкономикаАзиатско-Тихоокеанский регионРынокТоргиАкцииАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала