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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг - 26.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T07:54+0300

2025-06-26T07:54+0300

2025-06-26T07:54+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,11%, до 3 459,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,43%, до 2 060,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 368,62 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 1,2%, до 3 070,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,06%, до 8 554,3 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,38%, до 39 481 пункта. Мировые рынки обращают внимание на новости относительно денежно-кредитной политики США. Так, в четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. "Целью Трампа является снижение учетной ставки. Это будет способствовать инвестициям и расходам в экономику, но может привести к росту инфляции в то время, когда уже существует сильное инфляционное давление. Я полагаю, что все это приведет к ослаблению доллара, что может положительно отразиться на валютах развивающихся рынков стран Азии", - комментирует агентству Блумберг ситуацию на рынке аналитик сингапурской Aberdeen Investments Синь-Яо Нг (Xin-Yao Ng).

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азиатско-тихоокеанский регион, рынок, торги, акции, атр