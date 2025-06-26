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Фондовые индексы АТР закрылись в четверг преимущественно снижением

Фондовые индексы АТР закрылись в четверг преимущественно снижением - 26.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в четверг преимущественно снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном уменьшились после двухдневного ралли, свидетельствуют данные торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:59+0300

2025-06-26T12:59+0300

2025-06-26T12:59+0300

экономика

рынок

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азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном уменьшились после двухдневного ралли, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,22%, до 3 448,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,34%, до 2 044,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,61%, до 24 325,4 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,92%, до 3 079,56 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, до 8 550,8 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 1,65%, до 39 584,58 пункта. В начале недели мировые фондовые рынки поддержало достижение перемирия между Ираном и Израилем. Во вторник индексы Азии увеличились в пределах 3%, в среду индексы также выросли, при этом Hang Seng поднимался до самого высокого уровня с 20 марта, KOSPI - с сентября 2021 года. Инвесторы также обращают внимание на новости из США. В четверг издание The Wall Street Journal сообщило о том, что американский президент Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. Срок полномочий Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС закончится в мае 2026 году. "Трамп будет искать безотказного человека, который снизит ставки, - он уже призывал к тому, чтобы ставки были на 2-3 пункта ниже", - заявил агентству Франс Пресс аналитик Saxo Markets Нил Уилсон (Neil Wilson).

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рынок, торги, азиатско-тихоокеанский регион