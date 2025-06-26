https://1prime.ru/20250626/aviakompaniya-858922147.html

Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля

Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля - 26.06.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля

Российская авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в компании. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T12:14+0300

2025-06-26T12:14+0300

2025-06-26T12:14+0300

бизнес

израиль

red wings

росавиация

авиарейсы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российская авиакомпания Red Wings возобновит рейсы в Израиль со 2 июля после разрешения от Росавиации выполнять туда рейсы в дневное время, сообщили в компании. "Red Wings со 2 июля планирует выполнять рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, с 3 июля – из Минеральных Вод. Авиакомпания уже возобновила продажи авиабилетов", - сообщили в авиакомпании. "Мы взаимодействуем с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций. Планируем возобновить полеты в Израиль в начале июля", – уточнили в Red Wings. Ранее, 23 июня, в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. 25 июня Росавиация разрешила полеты в Израиль в дневное время - с 07.00 до 01.00. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250625/reshetnikov-858882543.html

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, израиль, red wings, росавиация, авиарейсы