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Австралия ввела новые антироссийские санкции
Австралия ввела новые антироссийские санкции - 26.06.2025, ПРАЙМ
Австралия ввела новые антироссийские санкции
Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в нем фигурируют 37 лиц и семь организаций, меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman), | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T04:40+0300
2025-06-26T04:40+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в нем фигурируют 37 лиц и семь организаций, меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman), а также членов руководства ряда российских компаний.
"Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики России. В него входят новые целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД Австралии.
Согласно документу на сайте федерального реестра законодательных актов Австралии, под санкции попали члены совета директоров компаний "Совкомфлот", "Газпром нефть", а также "Газпромбанка".
В списке также фигурирует гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, журналист Арам Габрелянов, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.
Кроме того, под ограничения попали актер Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселева.
Среди организаций, против которых введены санкции: страховая компания "Согласие", АО "Микрон", "Байкал электроникс", ПАО "Электровыпрямитель", "Минатех", "ЧИП и ДИП", Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд").
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, австралия, москва, запад, рустам минниханов, мид, совкомфлот, газпром
Экономика, Мировая экономика, АВСТРАЛИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, Рустам Минниханов, МИД, Совкомфлот, Газпром
Австралия ввела новые антироссийские санкции
Австралия ввела новые санкции против певца Ярослава Дронова и семи организаций
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Австралия ввела очередной пакет антироссийских санкций, в нем фигурируют 37 лиц и семь организаций, меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman), а также членов руководства ряда российских компаний.
"Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики России. В него входят новые целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций", - говорится в заявлении на сайте МИД Австралии.
Согласно документу на сайте федерального реестра законодательных актов Австралии, под санкции попали члены совета директоров компаний "Совкомфлот", "Газпром нефть", а также "Газпромбанка".
В списке также фигурирует гендиректор "Русгидро" Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, журналист Арам Габрелянов, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский.
Кроме того, под ограничения попали актер Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселева.
Среди организаций, против которых введены санкции: страховая компания "Согласие", АО "Микрон", "Байкал электроникс", ПАО "Электровыпрямитель", "Минатех", "ЧИП и ДИП", Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд").
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.