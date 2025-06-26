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На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв

На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв - 26.06.2025, ПРАЙМ

На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв

Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T23:31+0300

2025-06-26T23:31+0300

2025-06-26T23:32+0300

происшествия

баку

взрыв

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БАКУ, 26 июн - ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана."На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать."Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.

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баку

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баку, взрыв