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На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв
На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв - 26.06.2025, ПРАЙМ
На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв
Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T23:31+0300
2025-06-26T23:31+0300
2025-06-26T23:32+0300
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БАКУ, 26 июн - ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана."На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать."Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
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Происшествия, Баку, взрыв
На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв
МЧС: в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм" прогремел взрыв
БАКУ, 26 июн - ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.
Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать.
"Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
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