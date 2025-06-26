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На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв - 26.06.2025, ПРАЙМ
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На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв
На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв - 26.06.2025, ПРАЙМ
На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв
Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T23:31+0300
2025-06-26T23:32+0300
происшествия
баку
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БАКУ, 26 июн - ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана."На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать."Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
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баку, взрыв
Происшествия, Баку, взрыв
23:31 26.06.2025 (обновлено: 23:32 26.06.2025)
 
На территории киностудии "Азербайджанфильм" в Баку прогремел мощный взрыв

МЧС: в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм" прогремел взрыв

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БАКУ, 26 июн - ПРАЙМ. Взрыв произошел на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку, возникшее после этого возгорание уже локализовано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Азербайджана.
"На территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы произошел взрыв. В связи с происшествием на место были незамедлительно направлены силы МЧС", - сообщили в пресс-службе.
Возникшее после взрыва возгорание удалось локализовать.
"Благодаря оперативным и неотложным мерам, принятым силами министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован", - добавили позднее в ведомстве.
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