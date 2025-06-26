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Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС - 26.06.2025, ПРАЙМ

Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховской ГЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T02:27+0300

2025-06-26T02:27+0300

2025-06-26T02:27+0300

энергетика

экономика

запорожская область

каховское водохранилище

рф

владимир путин

ск рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Восстановление плотины Каховского водохранилища займет больше года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "На восстановление - больше года, это даже если не будет обстрела", - сказал Балицкий агентству, отвечая на вопрос о сроках восстановления плотины водохранилища. При этом, по его словам, по подсчетам экологов, наполнение водохранилища займет еще 8 месяцев. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

запорожская область

каховское водохранилище

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запорожская область, каховское водохранилище, рф, владимир путин, ск рф