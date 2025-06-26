https://1prime.ru/20250626/bank-858911956.html
Мексиканский банк отверг обвинения в причастности к отмыванию денег
Мексиканский банк отверг обвинения в причастности к отмыванию денег - 26.06.2025, ПРАЙМ
Мексиканский банк отверг обвинения в причастности к отмыванию денег
Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T05:38+0300
2025-06-26T05:38+0300
2025-06-26T05:38+0300
финансы
экономика
банки
сша
китай
мексика
минфин
минфин сша
банк мексики
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858911956.jpg?1750905482
МЕХИКО, 26 июн - ПРАЙМ. Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США.
"Мы категорически отвергаем любую связь нашего банка с противоправной деятельностью, в частности с отмыванием средств, и подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности", - говорится в официальном заявлении, опубликованном в блоге банка в соцсети X.
Ранее Минфин США впервые ввёл санкции против трёх мексиканских банков - CIBanco, Intercam и Vector - обвинив их в содействии картелям "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и Картелю Залива в отмывании средств и закупке химикатов из Китая для производства фентанила.
В Intercam подчеркнули, что уже почти 30 лет работают в строгом соответствии с национальными и международными нормами, в том числе с правилами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк продолжает нормальную деятельность - вклады клиентов, как уточняется, застрахованы мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), инвестиции — институтом INDEVAL.
В Intercam также уточнили, что санкции не затрагивают их дочерние компании в США, и добавили, что находятся в постоянном контакте с Минфином Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку.
"Министерство финансов и государственного кредита заявило, что на данный момент не располагает информацией по этому вопросу", - отметили в банке.
сша
китай
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, сша, китай, мексика, минфин, минфин сша, банк мексики
Финансы, Экономика, Банки, США, КИТАЙ, МЕКСИКА, Минфин, Минфин США, Банк Мексики
Мексиканский банк отверг обвинения в причастности к отмыванию денег
Банк Intercam отверг обвинения в причастности к отмыванию средств наркокартелей
МЕХИКО, 26 июн - ПРАЙМ. Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, содержащиеся в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Минфине США.
"Мы категорически отвергаем любую связь нашего банка с противоправной деятельностью, в частности с отмыванием средств, и подтверждаем нашу приверженность принципам прозрачности и законности", - говорится в официальном заявлении, опубликованном в блоге банка в соцсети X.
Ранее Минфин США впервые ввёл санкции против трёх мексиканских банков - CIBanco, Intercam и Vector - обвинив их в содействии картелям "Синалоа", "Новое поколение Халиско" и Картелю Залива в отмывании средств и закупке химикатов из Китая для производства фентанила.
В Intercam подчеркнули, что уже почти 30 лет работают в строгом соответствии с национальными и международными нормами, в том числе с правилами по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк продолжает нормальную деятельность - вклады клиентов, как уточняется, застрахованы мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), инвестиции — институтом INDEVAL.
В Intercam также уточнили, что санкции не затрагивают их дочерние компании в США, и добавили, что находятся в постоянном контакте с Минфином Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку.
"Министерство финансов и государственного кредита заявило, что на данный момент не располагает информацией по этому вопросу", - отметили в банке.