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Банки готовы к массовому внедрению цифрового рубля

Банки готовы к массовому внедрению цифрового рубля - 26.06.2025, ПРАЙМ

Банки готовы к массовому внедрению цифрового рубля

Большинство банков в России продолжают техническую подготовку к запуску цифрового рубля и будут готовы к его массовому внедрению с сентября 2026 года, выяснило... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:07+0300

2025-06-26T08:07+0300

2025-06-26T08:07+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Большинство банков в России продолжают техническую подготовку к запуску цифрового рубля и будут готовы к его массовому внедрению с сентября 2026 года, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. Накануне Банк России сообщил, что направил в Госдуму предложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября 2026 года, с этой даты крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что банк продолжает работу в рамках утвержденного плана пилотного проекта ЦБ, фокусируясь на отработке текущих требований к операциям с цифровым рублем. "ВТБ, как первый подключившийся к проекту по внедрению цифрового рубля банк, уже сейчас технологически готов к его запуску в России. Мы заинтересованы в скорейшем предоставлении нашим клиентам доступа к новейшим финансовым инструментам и ожидаем широкого запуска цифрового рубля для россиян", - сообщили в пресс-службе. Пресс-служба Совкомбанка также подтвердила планы по внедрению цифрового рубля и уточнила, что банк будет полностью готов к установленным срокам. "Газпромбанк готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать все регуляторные требования, чтобы предоставить широкому кругу клиентов возможность проводить полный спектр операций с использованием цифрового рубля", - сообщила кредитная организация, добавив, что банк входит в число участников пилотного проекта ЦБ по внедрению цифрового рубля с самого его старта. "Газпромбанк продолжает совершенствовать текущий функционал цифрового рубля и готов реализовывать требования Банка России в установленные сроки", - заключили в банке. Председатель правления банка "Дом.РФ" Николай Козак подчеркнул, что кредитная организация продолжает техническую подготовку к запуску цифрового рубля в соответствии с рекомендациями Банка России. "Для запуска в массовом порядке мы ориентируемся на официальные даты регулятора", - сказал он. В пресс-службе "МТС банка", который входит в число участников проекта внедрения цифрового рубля, рассказали, что в рамках первого этапа пилота в банке уже провели несколько тысяч операций в новой форме нацвалюты и "внедрили оплату цифровыми рублями с использованием универсального QR-кода, и B2B-платежи в реальных цифровых рублях".

https://1prime.ru/20250625/rubl-858896937.html

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финансы, банки, технологии