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В России снизилась максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков - 26.06.2025, ПРАЙМ
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В России снизилась максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков
В России снизилась максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков - 26.06.2025, ПРАЙМ
В России снизилась максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков
Максимальная ставка по полугодовым вкладам в топ-20 российских банках снизилась до 19% с 19,3%, в то время как максимальные ставки по вкладам на 3 и 12 месяцев... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:32+0300
2025-06-26T11:32+0300
экономика
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Максимальная ставка по полугодовым вкладам в топ-20 российских банках снизилась до 19% с 19,3%, в то время как максимальные ставки по вкладам на 3 и 12 месяцев остались прежними - 20,5% и 19,5%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Максимальная полугодовая ставка понизилась с 19,3 до 19%. Это новый максимальный уровень ставки по вкладу без специальных условий, куда, как правило, попадают депозиты для льготных категорий. Максимальные ставки по вкладам на срок 3 и 12 месяцев остались прежними - 20,5 и 19,5% соответственно", - привели в сообщении данные по первой двадцатке российских банков. При этом средняя ставка по трехмесячным, полугодовым и годовым вкладам в топ-20 банков в настоящее время снизилась до 18,73%, 18,01% и 17,14% соответственно, отметили в финансовом маркетплейсе. По его данным, на этой неделе ставки по вкладам понизили три банка. Шаг снижения составил от 0,3 до 2,3 процентного пункта. Еще один банк, напротив, повысил ставку на 0,26 процентного пункта по полугодовому вкладу. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
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финансы, банки, россия
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ
11:32 26.06.2025
 
В России снизилась максимальная ставка по вкладам в топ-20 банков

Максимальная ставка вкладов на полгода в топ-20 банках России снизилась до 19%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Максимальная ставка по полугодовым вкладам в топ-20 российских банках снизилась до 19% с 19,3%, в то время как максимальные ставки по вкладам на 3 и 12 месяцев остались прежними - 20,5% и 19,5%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Максимальная полугодовая ставка понизилась с 19,3 до 19%. Это новый максимальный уровень ставки по вкладу без специальных условий, куда, как правило, попадают депозиты для льготных категорий. Максимальные ставки по вкладам на срок 3 и 12 месяцев остались прежними - 20,5 и 19,5% соответственно", - привели в сообщении данные по первой двадцатке российских банков.
При этом средняя ставка по трехмесячным, полугодовым и годовым вкладам в топ-20 банков в настоящее время снизилась до 18,73%, 18,01% и 17,14% соответственно, отметили в финансовом маркетплейсе. По его данным, на этой неделе ставки по вкладам понизили три банка. Шаг снижения составил от 0,3 до 2,3 процентного пункта. Еще один банк, напротив, повысил ставку на 0,26 процентного пункта по полугодовому вкладу.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Все крупные российские банки снизили ставки по вкладам
23 июня, 17:01
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
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