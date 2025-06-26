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В ЦБ РФ сообщили о состоянии банковского сектора России

В ЦБ РФ сообщили о состоянии банковского сектора России - 26.06.2025, ПРАЙМ

В ЦБ РФ сообщили о состоянии банковского сектора России

Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 0,4% к апрелю, розничное - также на 0,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T19:02+0300

2025-06-26T19:02+0300

2025-06-26T19:10+0300

экономика

банки

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Российские банки в мае нарастили корпоративное кредитование на 0,4% к апрелю, розничное - также на 0,4%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в мае"."Требования к компаниям с учетом корпоративных облигаций увеличились на 0,4 триллиона рублей, +0,4% (+1 триллион рублей, +1,1% в апреле). За 5 месяцев 2025 года прирост составил 1,3 триллиона рублей (+1,5%)", - говорится в материалах регулятора.Согласно данным ЦБ, портфель розничных кредитов российских банков в мае вырос на 0,4% - до 36,864 миллиарда рублей.Ипотечное кредитование в России в мае выросло на умеренные 0,3% после 0,4% в апреле, говорится в материалах регулятора.ЦБ отмечает, что объемы выдачи ипотеки (287 миллиардов рублей) практически не изменились по сравнению с апрелем (290 миллиардов рублей), хотя обычно динамика мая уступает апрельской из-за длинных праздников."При этом с середины мая крупнейшие банки отменили комиссии, которые они взимали с застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой, однако объемы выдач из-за этого существенно не снизились", - пишет регулятор.Основной объем кредитов - примерно 85% - по-прежнему выдается в рамках госпрограмм (248 миллиардов рублей после 249 миллиардов рублей месяцем ранее)."Выдачи по наиболее популярной "Семейной ипотеке" немного сократились – до 209 миллиардов рублей после 219 миллиардов рублей в апреле. При этом активнее предоставлялись новые транши (10 миллиардов после 5 миллиардов рублей в апреле) по уже выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки" (преимущественно на цели ИЖС)", - отмечается в материалах.По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими - 40 миллиардов рублей. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки сократили ставки в этом сегменте на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки.Также в материалах сообщается: "Чистая прибыль сектора составила 296 миллиардов рублей (за вычетом дивидендов от российских дочерних банков), что на 13% выше результата апреля (261 миллиард рублей). Доходность на капитал (ROE) выросла до 18,9 с 16,9%".Как отмечает ЦБ, основная прибыль увеличилась до 277 миллиардов рублей (+105 миллиардов рублей, +62%). На динамику повлияло сокращение отчислений в резервы (-75 миллиардов рублей или -33%): они были частично восстановлены по экосистемным инвестициям. Кроме того, снизились операционные расходы, главным образом на персонал (-18 миллиардов рублей или -5%)."Совокупный финансовый результат сектора с учетом переоценки ценных бумаг, отражаемой напрямую в капитале (+54 миллиарда рублей), составил около 350 миллиардов рублей (245 миллиарда рублей в апреле)", - также сообщается в обзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки