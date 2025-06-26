https://1prime.ru/20250626/belousov-858914384.html
Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке
Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке - 26.06.2025, ПРАЙМ
Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:18+0300
2025-06-26T08:18+0300
2025-06-26T08:18+0300
политика
россия
общество
израиль
сша
андрей белоусов
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_3d39d047b858285f2a94bdf0be380c6b.jpg
ЦИНДАО (Китай), 26 июн - ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. "Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов, выступая в четверг на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами. "(Россия - ред.) решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России. По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан. "Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.
https://1prime.ru/20250625/nuclear-858905517.html
израиль
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_258:0:2749:1868_1920x0_80_0_0_b7499afc0c6654b01eb338cb33d2d885.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , израиль, сша, андрей белоусов, оон
Политика, РОССИЯ, Общество , ИЗРАИЛЬ, США, Андрей Белоусов, ООН
Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке
Белоусов: конфликт Ирана и Израиля резко обострил ситуацию на Ближнем Востоке
ЦИНДАО (Китай), 26 июн - ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе.
"Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов, выступая в четверг на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Он подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами.
"(Россия - ред.) решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России.
По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан.
"Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.
Президент Ирана выступил за безъядерный Ближний Восток