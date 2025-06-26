https://1prime.ru/20250626/belousov-858914384.html

Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке

Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке - 26.06.2025, ПРАЙМ

Белоусов заявил о резком обострении ситуации на Ближнем Востоке

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:18+0300

2025-06-26T08:18+0300

2025-06-26T08:18+0300

политика

россия

общество

израиль

сша

андрей белоусов

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_3d39d047b858285f2a94bdf0be380c6b.jpg

ЦИНДАО (Китай), 26 июн - ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ирано-израильское противостояние резко обострило ситуацию в регионе. "Резко обострилась обстановка на Ближнем Востоке. Прежде всего, это связано с ирано-израильским противостоянием. И ударами Израиля и США по иранским военным объектам и инфраструктуре. Такие атаки являются грубым нарушением Устава ООН и норм международного права", - сказал Белоусов, выступая в четверг на совещании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с многочисленными человеческими жертвами. "(Россия - ред.) решительно осудила действия Израиля и США. Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе", - сказал министр обороны России. По его оценке, в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа и обстановка в Ливане. Также Белоусов отметил, что продолжается распространение из ближневосточного региона террористических идеологий и транзит боевиков в Афганистан. "Сохраняющаяся в стране нестабильность является главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы на пространстве ШОС", - заявил министр обороны РФ.

https://1prime.ru/20250625/nuclear-858905517.html

израиль

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , израиль, сша, андрей белоусов, оон